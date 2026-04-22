Doch nicht 2027?: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Neue Staffel wohl noch 2026
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Morfydd Clark als Galadriel in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Foto: Matt Grace/Amazon Studios

Die neue Staffel der "Der Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" startet wohl früher als bislang angenommen. Insider gehen davon aus, dass neue Folgen noch in diesem Jahr zu sehen sein werden.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" soll voraussichtlich gut zwei Jahre nach Veröffentlichung der zweiten Staffel mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurückkehren. Das berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Es war angenommen worden, dass die Serie wohl im Jahr 2027 zurückkehrt. Ein der Produktion nahestehender Insider habe jetzt allerdings verraten, dass es schon in diesem Jahr weitergehen soll.

 

Was bislang bekannt ist zur neuen "Die Ringe der Macht"-Staffel

Bereits im Februar 2025 war von offizieller Stelle mitgeteilt worden, dass "Die Ringe der Macht" eine dritte Staffel bekommt und man sich bei Amazon MGM Studios in der Vorproduktion befinde. Bis jetzt gibt es allerdings noch nicht allzu viele Details über die neuen Folgen.

In einer Beschreibung heißt es bislang nur, dass die dritte Staffel mehrere Jahre nach den Ereignissen aus der zweiten spielen wird. Man befinde sich in den neuen Episoden "auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron, während der Dunkle Herrscher den Einen Ring schmieden will, der ihm den entscheidenden Vorteil verschaffen soll, um den Krieg zu gewinnen und endlich ganz Mittelerde zu erobern".

Wenige Wochen nach der Ankündigung begannen im vergangenen Jahr die Dreharbeiten in den Shepperton Studios in Großbritannien. Regie führen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri und Stefan Schwartz. Unter anderem sollen Charlie Vickers als Sauron, Morfydd Clark als Galadriel und Robert Aramayo als Elrond zurückkehren. Mit dabei sind etwa auch der aus "Stranger Things" bekannte Jamie Campbell Bower, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla und Adam Young.

 