1 Morfydd Clark als Galadriel in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Foto: Matt Grace/Amazon Studios

Die neue Staffel der "Der Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" startet wohl früher als bislang angenommen. Insider gehen davon aus, dass neue Folgen noch in diesem Jahr zu sehen sein werden.











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"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" soll voraussichtlich gut zwei Jahre nach Veröffentlichung der zweiten Staffel mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurückkehren. Das berichtet das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Es war angenommen worden, dass die Serie wohl im Jahr 2027 zurückkehrt. Ein der Produktion nahestehender Insider habe jetzt allerdings verraten, dass es schon in diesem Jahr weitergehen soll.