In der 6. Folge "Die Höhle der Löwen" sorgt ein simulierter Autounfall für Aufregung. Eine Yogalehrerin verhandelt knallhart, während ein Spirulina-Start-up die Hälfte seiner Firma abgibt. Am Ende kämpft ein Ehepaar so hart um einen Deal, dass Tränen fließen.
Große Aufregung gleich zum Start der 6. Folge von "Die Höhe der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+): Mitten auf der Bühne ist ein Autounfall passiert! Dies fingieren zumindest die drei ersten Kandidaten Bernd Lüke (56), Stephan Pannhorst (57) und Sylvain Victor (54). Weder Türen noch Fenster lassen sich öffnen - eine Szene, welche die Männer der Freiwilligen Feuerwehr nur zu gut kennen. "Ein Schlaghammer hat niemand dabei und ein Stein ist zu gefährlich!" Darum erfanden sie die "Easy Exit Card". Die bereits patentierte Kreditkarte mit Dorn wird zwischen Scheibe und Tür gesteckt und mit etwas Druck zerspringt die Scheibe wie von Geisterhand.