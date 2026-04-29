Flimmernde Punkte, Fäden oder Schatten im Sichtfeld können irritieren. „Doc Fischer“ erklärt, wann solche Veränderungen harmlos sind – und wann ein Arztbesuch wichtig wird.
In der aktuellen Ausgabe geht es um sogenannte Glaskörperveränderungen im Auge. Viele Menschen bemerken ab einem gewissen Alter kleine Punkte, Fäden oder Schatten, die scheinbar durch das Blickfeld wandern. Ursache sind meist natürliche Alterungsprozesse im Inneren des Auges: Der Glaskörper verändert sich, verdichtet sich und wirft Schatten auf die Netzhaut.