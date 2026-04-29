Flimmernde Punkte, Fäden oder Schatten im Sichtfeld können irritieren. „Doc Fischer“ erklärt, wann solche Veränderungen harmlos sind – und wann ein Arztbesuch wichtig wird.

In der aktuellen Ausgabe geht es um sogenannte Glaskörperveränderungen im Auge. Viele Menschen bemerken ab einem gewissen Alter kleine Punkte, Fäden oder Schatten, die scheinbar durch das Blickfeld wandern. Ursache sind meist natürliche Alterungsprozesse im Inneren des Auges: Der Glaskörper verändert sich, verdichtet sich und wirft Schatten auf die Netzhaut.

Die Sendung beleuchtet, warum diese Erscheinungen häufig ungefährlich sind, welche Warnsignale jedoch ernst genommen werden sollten – etwa plötzlich auftretende Lichtblitze oder ein Eindruck wie „Rußregen“. Zudem wird erklärt, wann medizinische Abklärung notwendig ist und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Wann und wo läuft Doc Fischer?

Die Sendung läuft am Mittwoch, 06. Mai 2026, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Wiederholungen: Donnerstag, 07. Mai 2026, um 6:00 Uhr im SR sowie Samstag, 09. Mai 2026, um 14:30 Uhr im SWR.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Verpasste Folgen sind in der SWR-Mediathek abrufbar. Dort steht eine Auswahl an vergangenen Sendungen bereit, die jederzeit online angesehen werden können. So lassen sich auch einzelne Themen noch einmal in Ruhe nachvollziehen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer, geboren 1984 in Aachen, ist Ärztin, Journalistin und Fernsehmoderatorin. Sie studierte Medizin in Berlin und absolvierte Teile ihres Studiums im Ausland. Parallel sammelte sie journalistische Erfahrung und arbeitete unter anderem als freie Autorin.

Nach ihrem Abschluss war sie zunächst als Assistenzärztin in der Nuklearmedizin tätig. Es folgten eine Moderationsausbildung sowie ein journalistisches Volontariat. Seit Mai 2021 führt sie durch die SWR-Sendung „Doc Fischer“ und vermittelt dort medizinische Themen verständlich und fundiert. Neben ihrer Fernseharbeit ist sie auch als Moderatorin und Expertin in verschiedenen Medienformaten aktiv.