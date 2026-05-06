Tanzende Punkte, feine Fäden oder Schatten im Blickfeld können verunsichern. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, was hinter solchen Glaskörperveränderungen steckt – und wann Betroffene schnell zum Arzt gehen sollten.
In der Sendung vom 6. Mai 2026 beschäftigt sich „Doc Fischer“ mit Veränderungen des Glaskörpers im Auge. Solche Erscheinungen treten häufig ab etwa 50 Jahren auf. Viele Betroffene nehmen plötzlich kleine Punkte, Fäden oder Schatten wahr, die sich mit dem Blick mitbewegen und besonders auf hellen Flächen auffallen.