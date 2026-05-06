Tanzende Punkte, feine Fäden oder Schatten im Blickfeld können verunsichern. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, was hinter solchen Glaskörperveränderungen steckt – und wann Betroffene schnell zum Arzt gehen sollten.

In der Sendung vom 6. Mai 2026 beschäftigt sich „Doc Fischer“ mit Veränderungen des Glaskörpers im Auge. Solche Erscheinungen treten häufig ab etwa 50 Jahren auf. Viele Betroffene nehmen plötzlich kleine Punkte, Fäden oder Schatten wahr, die sich mit dem Blick mitbewegen und besonders auf hellen Flächen auffallen.

Meist sind altersbedingte Veränderungen im Augeninneren die Ursache. Der Glaskörper, eine gelartige Masse im Auge, kann sich im Laufe des Lebens verdichten oder verändern. Dadurch werden feine Strukturen sichtbar, die als sogenannte „fliegende Mücken“ oder Schatten wahrgenommen werden.

In vielen Fällen sind diese Beschwerden harmlos. Dennoch gibt es Warnzeichen, die ernst genommen werden sollten. Treten plötzlich Lichtblitze auf oder wirkt es, als falle ein „Rußregen“ durchs Blickfeld, kann das auf eine ernstere Veränderung im Auge hinweisen. Dann sollte umgehend eine ärztliche Abklärung erfolgen.

Die Sendung erklärt, welche Ursachen hinter Glaskörperveränderungen stecken können, wann eine Behandlung sinnvoll ist und welche Möglichkeiten moderne Therapien bieten.

Wann und wo läuft Doc Fischer?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.

Wiederholt wird die Sendung am Donnerstag, 7. Mai 2026, um 6 Uhr im SR Fernsehen sowie am Samstag, 9. Mai 2026, um 14.30 Uhr im SWR Fernsehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch online nachholen. In der SWR-Mediathek stehen die aktuelle Ausgabe sowie zahlreiche frühere Folgen zum Abruf bereit. Dort lassen sich die Gesundheitsthemen der Sendung unabhängig von der TV-Ausstrahlung ansehen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie wurde 1984 in Aachen geboren und studierte Medizin in Berlin. Während ihres Studiums absolvierte sie auch Studienabschnitte in Spanien und Argentinien. Neben der Medizin arbeitete sie früh journalistisch und sammelte außerdem Erfahrungen als Model.

Ihr Medizinstudium schloss Fischer im Juli 2011 ab, anschließend begann sie ein Promotionsstudium. Danach war sie als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig. 2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung, von Oktober 2015 bis März 2017 folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Während dieser Zeit arbeitete sie auch frei für verschiedene Medien.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Gesundheitssendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin von Veranstaltungen aktiv und in verschiedenen Radioformaten als Expertin für medizinische Themen zu hören. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.