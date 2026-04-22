Plötzlich dreht sich alles, der Boden scheint zu schwanken: Schwindel kann den Alltag stark beeinträchtigen. Die Sendung zeigt, welche Ursachen dahinterstecken und was dagegen hilft.
In der Sendung steht diesmal das Thema Schwindel im Mittelpunkt. Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn sich plötzlich alles dreht, der Boden schwankt oder das Gleichgewicht kurzzeitig verloren geht. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein: Hinter Schwindel kann ein gutartiger Lagerungsschwindel stecken, aber auch eine Störung im Innenohr, Kreislaufprobleme oder eine neurologische Erkrankung.