Plötzlich dreht sich alles, der Boden scheint zu schwanken: Schwindel kann den Alltag stark beeinträchtigen. Die Sendung zeigt, welche Ursachen dahinterstecken und was dagegen hilft.

In der Sendung steht diesmal das Thema Schwindel im Mittelpunkt. Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn sich plötzlich alles dreht, der Boden schwankt oder das Gleichgewicht kurzzeitig verloren geht. Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein: Hinter Schwindel kann ein gutartiger Lagerungsschwindel stecken, aber auch eine Störung im Innenohr, Kreislaufprobleme oder eine neurologische Erkrankung.

„Doc Fischer“ erklärt, welche Formen von Schwindel es gibt und warum eine genaue Diagnose wichtig ist. Außerdem geht es darum, welche Untersuchungen helfen können, die Ursache der Beschwerden zu finden. Die Sendung zeigt auch, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie Betroffene im Alltag wieder mehr Sicherheit gewinnen können.

Wann und wo läuft Doc Fischer?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 29. April 2026, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Eine Wiederholung ist am Donnerstag, 30. April 2026, um 6 Uhr im SR Fernsehen zu sehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch online nachholen. In der SWR-Mediathek stehen zahlreiche Folgen der Gesundheitssendung zum Abruf bereit. Dort können auch frühere Ausgaben angesehen werden.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie studierte Medizin in Berlin und absolvierte währenddessen auch Studienabschnitte in Spanien und Argentinien. Neben dem Studium arbeitete sie unter anderem als freie Journalistin.

Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums im Jahr 2011 begann Fischer ein Promotionsstudium und war anschließend als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig. Später absolvierte sie eine Moderationsausbildung sowie ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Daneben ist sie als Moderatorin und medizinische Expertin in verschiedenen Formaten tätig. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.