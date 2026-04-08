Ein Mangel an Vitamin B12 kann sich lange unbemerkt entwickeln und dennoch ernste Folgen haben. Die SWR-Sendung „Doc Fischer“ erklärt, woran Betroffene erste Warnzeichen erkennen und welche Untersuchungen bei der Diagnose helfen.
Vitamin B12 spielt eine wichtige Rolle für das Nervensystem, die Blutbildung und das Gehirn. Fehlt es dem Körper über längere Zeit, können zunächst unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Kribbeln in Händen und Füßen auftreten. Bleibt der Mangel unbehandelt, drohen Nervenschäden oder eine Blutarmut.