Ein Mangel an Vitamin B12 kann sich lange unbemerkt entwickeln und dennoch ernste Folgen haben. Die SWR-Sendung „Doc Fischer“ erklärt, woran Betroffene erste Warnzeichen erkennen und welche Untersuchungen bei der Diagnose helfen.

Vitamin B12 spielt eine wichtige Rolle für das Nervensystem, die Blutbildung und das Gehirn. Fehlt es dem Körper über längere Zeit, können zunächst unspezifische Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Kribbeln in Händen und Füßen auftreten. Bleibt der Mangel unbehandelt, drohen Nervenschäden oder eine Blutarmut.

In der Sendung wird erklärt, welche Menschen besonders gefährdet sind, welche Blutwerte bei der Abklärung wichtig sind und in welchen Fällen Tabletten ausreichen oder Spritzen nötig werden.

Vor allem ältere Menschen, Personen mit Magen-Darm-Erkrankungen sowie Vegetarier und Veganer gehören zu den Gruppen, bei denen ein genauer Blick sinnvoll sein kann.

Wann und wo läuft die Sendung?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 15. April 2026, um 20:15 Uhr im SWR. Eine Wiederholung wird am Donnerstag, 16. April 2026, um 6 Uhr im SR gezeigt.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch nachträglich in der SWR-Mediathek ansehen. Dort stehen außerdem viele ältere Folgen der Sendung zum Abruf bereit.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer, Jahrgang 1984, ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie studierte ab 2004 Medizin in Berlin und absolvierte dabei auch Studienabschnitte in Spanien und Argentinien. Schon während des Studiums arbeitete sie journalistisch. Nach dem Abschluss ihres Medizinstudiums im Juli 2011 folgte ein Promotionsstudium, anschließend war sie als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin tätig.

Später wechselte sie stärker in den Medienbereich: 2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung, von Oktober 2015 bis März 2017 folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin von Veranstaltungen tätig und regelmäßig als Expertin für medizinische Themen in Radioformaten zu hören. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.