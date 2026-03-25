Erhöhte Blutzuckerwerte bleiben häufig lange unentdeckt. Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, wie sich das Risiko für Typ-2-Diabetes auch ohne Gewichtsverlust deutlich reduzieren lässt.
Im Mittelpunkt der Sendung steht das Thema Prädiabetes – eine oft unterschätzte Vorstufe von Typ-2-Diabetes, die viele Menschen betrifft, ohne dass sie es wissen. Neue Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass nicht allein das Körpergewicht entscheidend ist. Vielmehr können gezielte Veränderungen im Alltag, etwa mehr Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Blutzuckerkontrollen, helfen, die Werte wieder zu normalisieren.