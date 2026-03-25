Erhöhte Blutzuckerwerte bleiben häufig lange unentdeckt. Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, wie sich das Risiko für Typ-2-Diabetes auch ohne Gewichtsverlust deutlich reduzieren lässt.

Im Mittelpunkt der Sendung steht das Thema Prädiabetes – eine oft unterschätzte Vorstufe von Typ-2-Diabetes, die viele Menschen betrifft, ohne dass sie es wissen. Neue Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass nicht allein das Körpergewicht entscheidend ist. Vielmehr können gezielte Veränderungen im Alltag, etwa mehr Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Blutzuckerkontrollen, helfen, die Werte wieder zu normalisieren.

Studien deuten darauf hin, dass sich das Risiko für einen späteren Diabetes dadurch deutlich senken lässt. Auch andere gesundheitliche Gefahren wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen können reduziert werden. Die Sendung gibt Einblicke in aktuelle medizinische Entwicklungen, zeigt Beispiele aus der Praxis und greift Fragen auf, die viele Patientinnen und Patienten beschäftigen.

Wann läuft Doc Fischer?

Die Sendung läuft am Mittwoch, 25. März 2026, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Wiederholungen sind am Donnerstag, 26. März, um 6:00 Uhr im SR sowie am Samstag, 28. März, um 14:30 Uhr im SWR zu sehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Verpasste Folgen von „Doc Fischer“ lassen sich jederzeit online abrufen. In der SWR-Mediathek stehen sowohl die aktuelle Ausgabe als auch zahlreiche ältere Sendungen bereit. So können Themen rund um Gesundheit, Medizin und Forschung flexibel nachgeschaut werden.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer wurde 1984 in Aachen geboren und ist Ärztin, Journalistin sowie Fernsehmoderatorin. Nach ihrem Medizinstudium in Berlin, das sie teilweise im Ausland absolvierte, promovierte sie und arbeitete zunächst als Assistenzärztin in der Nuklearmedizin.

Parallel sammelte sie journalistische Erfahrung und absolvierte eine Moderationsausbildung sowie ein Volontariat. Seit Mai 2021 moderiert sie die SWR-Sendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie regelmäßig als Expertin für medizinische Themen in verschiedenen Medien präsent und moderiert Veranstaltungen.