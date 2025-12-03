SWR DOC FISCHER, am Mittwoch (03.12.25) um 20:15 Uhr im SWR. Moderatorin Julia Fischer.
Foto: SWR/Patricia Neligan

Kräftige Wasserdüsen gegen verspannte Muskeln – ohne nass zu werden. „Doc Fischer“ nimmt die Hydrojet-Therapie genauer unter die Lupe und klärt, wann sie helfen kann und wann nicht.

Themen der Sendung

Die aktuelle Ausgabe dreht sich vollständig um die Hydrojet-Massage. Dabei kommt ein Wasserstrahl-Liegegerät zum Einsatz, das verspannte Muskelpartien mit punktuellem Druck bearbeiten soll. Die Behandlung soll Rückenschmerzen lindern, die Durchblutung anregen und die Muskulatur lockern. Die Sendung zeigt, für welche Beschwerden diese Therapieform geeignet ist, welche Grenzen sie hat und welche Risiken bestehen. Außerdem ordnet Dr. Julia Fischer aktuelle medizinische Erkenntnisse ein, zeigt konkrete Anwendungen aus Kliniken im Südwesten und beantwortet Fragen, die Patientinnen und Patienten häufig stellen.

 

Wann und wo läuft die Sendung?

  • Mittwoch, 03.12.2025, 20:15 Uhr im SWR
  • Donnerstag, 04.12.2025, 06:00 Uhr im SR
  • Samstag, 06.12.2025, 11:45 Uhr im SWR

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Verpasste Folgen können jederzeit in der SWR-Mediathek abgerufen werden. Dort findet sich ein umfangreiches Archiv früherer Sendungen – ideal, um sich vertiefend zu informieren oder medizinische Themen nochmals in Ruhe anzuschauen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer, geboren 1984 in Aachen, ist Ärztin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Nach ihrem Medizinstudium in Berlin, Spanien und Argentinien arbeitete sie zunächst in der Nuklearmedizin, bevor sie eine journalistische Ausbildung absolvierte. Seit 2021 moderiert sie „Doc Fischer“ im SWR und ist zudem regelmäßig als medizinische Expertin im Radio zu hören. Neben ihrer Moderationstätigkeit führt sie Events und Fachgespräche, lebt mit ihrer Familie in Berlin und verbindet medizinische Expertise mit journalistischer Einordnung.

 