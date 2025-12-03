1 SWR DOC FISCHER, am Mittwoch (03.12.25) um 20:15 Uhr im SWR. Moderatorin Julia Fischer. Foto: SWR/Patricia Neligan

Kräftige Wasserdüsen gegen verspannte Muskeln – ohne nass zu werden. „Doc Fischer" nimmt die Hydrojet-Therapie genauer unter die Lupe und klärt, wann sie helfen kann und wann nicht.











Themen der Sendung

Die aktuelle Ausgabe dreht sich vollständig um die Hydrojet-Massage. Dabei kommt ein Wasserstrahl-Liegegerät zum Einsatz, das verspannte Muskelpartien mit punktuellem Druck bearbeiten soll. Die Behandlung soll Rückenschmerzen lindern, die Durchblutung anregen und die Muskulatur lockern. Die Sendung zeigt, für welche Beschwerden diese Therapieform geeignet ist, welche Grenzen sie hat und welche Risiken bestehen. Außerdem ordnet Dr. Julia Fischer aktuelle medizinische Erkenntnisse ein, zeigt konkrete Anwendungen aus Kliniken im Südwesten und beantwortet Fragen, die Patientinnen und Patienten häufig stellen.