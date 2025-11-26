Ein Druckgefühl oder eine pralle Schwellung in der Kniekehle kann auf eine Bakerzyste hinweisen. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es um Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten dieser oft unterschätzten Gelenkerkrankung.
Themen der Sendung
Die Sendung widmet sich der Bakerzyste – einer Flüssigkeitsansammlung in der Kniekehle, die häufig durch Arthrose oder Meniskusschäden entsteht. Während manche Zysten harmlos sind und von selbst verschwinden, können andere starke Beschwerden verursachen. „Doc Fischer“ erklärt, wann Schonung ausreicht und wann medizinische Behandlung erforderlich ist. Moderatorin Dr. Julia Fischer spricht mit Fachärztinnen und Fachärzten über aktuelle Diagnoseverfahren und moderne Therapien. Zudem gibt es praktische Tipps, wie Betroffene ihre Kniegelenke im Alltag schonen und stärken können.