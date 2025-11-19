Rheuma zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Die neue Ausgabe von „Doc Fischer“ erklärt, wie das Immunsystem bei rheumatoider Arthritis körpereigenes Gewebe angreift – und was Betroffene tun können, um Beschwerden zu lindern.
Themen der Sendung
Morgens steife Finger, schmerzende Gelenke und immer wiederkehrende Entzündungsschübe: Rheuma kann den Alltag erheblich belasten. Die häufigste Form, die rheumatoide Arthritis, ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Zellen attackiert. Medikamente können den Krankheitsverlauf bremsen, doch auch die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle.