Dobrindt in der Kritik: Strack-Zimmermann: CSU-Vorstoß zu arbeitslosen Ukrainern „bizarr“

CSU-Politiker Alexander Dobrindt schlägt vor, arbeitslose Ukrainer zurück in sichere Gegenden ihres Heimatlandes zu schicken. Das kommt nicht überall gut an.











Die ins EU-Parlament gewählte FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat den Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, arbeitslose Ukrainer in sichere Gegenden ihres Heimatlandes zurückzuschicken, als „bizarr“ zurückgewiesen. „Da sitzen Jungs im Warmen und diskutieren darüber, was in der Ukraine geht und was nicht geht“, sagte Strack-Zimmermann am Montag im Deutschlandfunk: „Es gibt keine Ecke mehr in der Ukraine, die sicher ist.“