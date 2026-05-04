Dobrindt bleibt hart: Keine Migration ohne Kontrollen

Es wäre fahrlässig, vorschnell auf Grenzkontrollen zu verzichten. Ein politischer Effekt wird sich kurzfristig nicht einstellen, meint unser Autor Armin Käfer.
Die bisherige Erfolgsbilanz der Regierung Merz fällt mager aus. Eine der wenigen Ausnahmen: Unkontrollierte Migration ist heute kein Aufregerthema mehr. Erste Weichen dafür wurden bereits zu Ampel-Zeiten gestellt. Ein wesentlicher Faktor sind Grenzkontrollen. Daran will Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ungeachtet aller Kritik und juristischer Risiken vorerst festhalten. Alles andere wäre politisch fahrlässig.