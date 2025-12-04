1 Erfolgreiches Tanzpaar: Nicole Geller und Erik Dabergott Foto: privat

Nicole Geller aus Fellbach und ihr Tanzpartner Erik Dabergott haben bei den deutschen Meisterschaften mit ihrem zwölften Platz die Qualifikation für den Perspektivkader geschafft.











Das intensive Training in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ausgezahlt. „Wir sind sehr, sehr glücklich“, sagt die Fellbacherin Nicole Geller auch stellvertretend für ihren Tanzpartner Erik Dabergott. Denn das Duo, das für das Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach startet, hat jüngst bei den deutschen Meisterschaften im voll besetzten Ballsaal der Börse Coswig unter 45 Paaren in der Hauptgruppe S-Standard den zwölften Platz belegt. „Wir wollten das Semifinale erreichen und das haben wir geschafft“, sagt die 20-jährige Architekturstudentin über das Abschneiden mit ihrem zwei Jahre älteren Tanzpartner beim Saisonhöhehepunkt. Den Titel in Coswig gewannen Irina Averina/Yahor Boldysh (TSC Excelsior Dresden), die bereits 2023 deutsche Meister geworden waren. Mit dem zwölften Platz haben sich Geller/Dabergott für den Perspektivkader des Deutschen Tanzsportverbands qualifiziert. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Nicole Geller.