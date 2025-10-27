Rückruf von Kosmetik bei dm: Diese Produkte nicht benutzen

Der Drogeriehändler dm ruft aktuell zwei Kosmetik-Produkte aus seinem Sortiment zurück. Alle wichtigen Infos dazu hier.
Bei der Drogeriekette dm sind aktuell zwei Produkte von Rückrufen betroffen. Sowohl der Nagellack „Whispers of Seashells“ der Marke NEONAIL als auch das Nahrungsergänzungsmittel Glow25 Kollagen Plus 450 g von Primal State Performance GmbH werden aus dem Verkauf genommen. Beide Rückrufe erfolgen im Rahmen des vorbeugenden Verbraucherschutzes, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können.