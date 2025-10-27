Rückruf von Kosmetik bei dm: Diese Produkte nicht benutzen

Der Drogeriehändler dm ruft aktuell zwei Kosmetik-Produkte aus seinem Sortiment zurück. Alle wichtigen Infos dazu hier.

Bei der Drogeriekette dm sind aktuell zwei Produkte von Rückrufen betroffen. Sowohl der Nagellack „Whispers of Seashells“ der Marke NEONAIL als auch das Nahrungsergänzungsmittel Glow25 Kollagen Plus 450 g von Primal State Performance GmbH werden aus dem Verkauf genommen. Beide Rückrufe erfolgen im Rahmen des vorbeugenden Verbraucherschutzes, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können.

Rückruf 1: NEONAIL „Whispers of Seashells“ Das Unternehmen NEONAIL ruft den Nagellack „Whispers of Seashells“ zurück. Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle wurden zwei nicht deklarierte Farbstoffe (CI 45174 und CI 45160) festgestellt, die in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen.

Betroffenes Produkt:

Produktname: NEONAIL Nagellack „Whispers of Seashells“

GTIN: 5904553696428

Grund: Nachweis nicht zugelassener Farbstoffe

Vertrieben von: Cosmo Beauty Brand House GmbH, Berlin

Kontakt: kontakt@neonail.de, Tel. +49 (0)30 837 999 90

Andere Produkte der Marke NEONAIL sind nicht betroffen. Kunden werden gebeten, den Nagellack nicht mehr zu verwenden, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Das Produkt kann in allen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, auch ohne Kassenbon. Der Kaufpreis wird erstattet.

Rückruf 2: Glow25 Kollagen Plus 450 g

Die Primal State Performance GmbH ruft mehrere Chargen des Nahrungsergänzungsmittels Glow25 Kollagen Plus 450 g zurück. Grund ist, dass in einzelnen Packungen Plastikteile eines Messlöffels gefunden wurden. Es besteht daher Verletzungsgefahr beim Verzehr.

Betroffenes Produkt:

Produktname: Glow25 Kollagen Plus 450 g

GTIN: 4262354840114

Grund: Plastikteile eines Messlöffels in der Verpackung

Betroffene Chargen (Auswahl): 215849, 215896, 216059, 216342, 216703, 250263, 250265, 250350 u.v.m. (siehe vollständige Liste)

Mindesthaltbarkeitsdaten: Zwischen 10.10.2026 und 24.03.2027

Kunden, die ein Produkt dieser Chargen erhalten haben, sollen es nicht mehr verzehren und im Hausmüll entsorgen. Alle betroffenen Käufer wurden laut Hersteller bereits per E-Mail informiert.

Kontakt: Primal State Performance GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin E-Mail: info@glow25.de

Telefon: +49 (0)30 3119 3679 (Mo–Fr, 8:00–15:00 Uhr)