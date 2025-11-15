dm, Kaufland & Co. - Medizin zwischen Käsetheke und Kasse?

Teufelskreis oder Rezept gegen Ärztemangel und Apothekensterben? Immer mehr Drogerien und Supermärkte bieten Medikamente und sogar medizinische Dienstleistungen an. „Es darf keinen Wildwuchs geben“, meinen Experten.
In Deutschland fehlen Ärzte, vor allem auf dem Land. Allein in Baden-Württemberg stehen schon jetzt um die 1000 Hausarztpraxen leer, in Stuttgart sind es mehr als 60 – Tendenz steigend. Denn zwei Drittel aller praktizierenden Hausärzte sind nach Angaben des Branchenverbands über 60 Jahre alt.