DLRG: Schwimmenlernen boomt - warum aber ein Wermutstropfen bleibt

Vielen Kindern fällt das Schwimmenlernen schwer - das Wasser ist tief und der Beckenrand so weit weg. Trotzdem: Selten in den letzten Jahren haben es so viele Menschen gelernt. Doch da ist ein Haken.
Bad Nenndorf - Die ersten Schwimmzüge kosten viele Kinder Überwindung. Und dann noch ins tiefe, manchmal kalte Wasser springen - bei manchen heißt es dann eher: nein, lieber nicht. Dennoch: So viele Menschen wie selten haben bundesweit im vergangenen Jahr schwimmen gelernt, auch viele kleine Schwimmanfänger.