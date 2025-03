DLRG-Baustelle in Stuttgart-Hofen: Neues Rettungszentrum wird hochwasserfest

1 Grundsteinlegung in Hofen. Der Neubau wird so hoch wie das Bestandsgebäude. Foto: Steegmüller

Das DLRG-Gebäude am Neckar musste nach der Überschwemmung im Jahr 2016 abgerissen werden. Bei der Grundsteinlegung für den Neubau kritisierten die Verantwortlichen die zahlreichen Auflagen der Stadt.











Link kopiert



An der Baustelle des Rettungs- und Ausbildungszentrums der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Stuttgart-Hofen steht ein großes silbernes Schild: Es zeigt den Pegelstand an, sollte das Wasser des Neckars über den Damm treten. Eine symbolische Markierung ist dort bereits zu finden: 1,64 Meter am 25. Juni 2016. Damals ist in den frühen Morgenstunden das DLRG-Gebäude nach einer Fehlsteuerung der Staustufe Hofen überschwemmt worden. Innerhalb von wenigen Minuten wurden nicht nur Fahrzeuge und Material im Untergeschoss zerstört, sondern auch das mehr als 100 Jahre alte Gebäude so beschädigt, dass es abgerissen werden musste.