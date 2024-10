DKSA in Ludwigsburg: Ein sportlicher Tausendsassa mit einer Mission

1 Michael Bentz ist in sehr vielen Sportarten zuhause. Foto: Martin Tschepe

Sport ist sein Leben: Michael Bentz leitet seit zehn Jahren die Deutsche Kinder Sport Akademie in Ludwigsburg.











Als kleiner Bub hat Michael Bentz davon geträumt eines Tags mit Sport sein Geld zu verdienen. Fußballprofi! Das war damals sein großer Traum. Auch als Teenager war dieser eine Gedanke oft im Kopf – Michaels Vater war ein erfolgreicher Trainer, der Filius also familiär vorbelastet. Aus dem Berufswunsch wurde trotzdem nichts, auch wegen einer Verletzung an der Bandscheibe. Für ganz oben in den Top-Ligen hätte sein Talent als Torwart wohl eh nicht gereicht, sagt der Mann, Jahrgang 1980, an diesem regnerischen Tag in seinem Büro am Stadtrand von Ludwigsburg-Oßweil. Trotzdem lebt Michael Bentz (s)einen Traum: Er lebt nicht nur für den Sport, sondern auch vom Sport.