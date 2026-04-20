DKMS-Aktion in Backnang: Fast 700 Menschen helfen Dominik, einem schwer kranken Notfallsanitäter

Fast 700 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich bei der DKMS registrieren lassen, um dem leukämiekranken Notfallsanitäter Dominik Kunzmann zu helfen.
Dominik Kunzmann war am Samstag nicht vor Ort. Der Vater zweier Kinder ist zur Chemotherapie im Krankenhaus in Winnenden. Doch der Notfallsanitäter war immer mal wieder live dabei, dank seiner Frau und deren Handykamera. „Wir haben ihn teilnehmen lassen“, sagte Jennifer Kunzmann. Der 44-Jährige erlebte somit aus der Entfernung den großen Erfolg der Aktion mit, die seine Kolleginnen und Kollegen von der Rettungswache Backnang mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert hatten.