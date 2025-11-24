Störung bei der DKB? - Nutzer melden Probleme

1 Aktuell gibt es eine Störung beim Online-Banking. Foto: Cineberg / shutterstock.com

Aktuell scheint es eine technische Störung bei der DKB zu geben. Im Internet gibt es mehrere Störungsmeldungen.











Im Internet melden Kunden der DKB heute Morgen Störungen beim Onlinebanking. Auch die Daten von Google Trends zeigen, dass vermehrt nach einer Störung bei der DKB gesucht wird. Die DKB schreibt auf ihrer Webseite jedoch, dass es aktuell keine Informationen über Störungen gibt und alles wie gewohnt funktionieren sollte. Möglicherweise handelt es sich daher nur um einen vorübergehenden Aussetzer der App.