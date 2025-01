Djimon Hounsou zu Rassismus in Hollywood: Bin definitiv unterbezahlt

1 Bekannt aus "Gladiator", dem Marvel- und DC-Universum: Djimon Hounsou. Foto: imago images/MediaPunch/RW

Djimon Hounsou ist einer der Stars unter den Nebendarstellern Hollywoods. Doch auf eine faire Bezahlung wartet der Mime, der ursprünglich aus Westafrika stammt, nach eigener Aussage noch immer.











Er war für zwei Oscars nominiert und über lange Jahre in Hollywood ein Nebendarsteller mit hohem Wiedererkennungswert. Trotzdem erklärt Schauspieler Djimon Hounsou (60): "Ich kämpfe immer noch darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen." Als Grund gibt er gegenüber CNN an: "Ich bin definitiv unterbezahlt." Auch die Hautfarbe des ursprünglich aus Benin in Westafrika stammenden Mimen würde hierbei eine Rolle spielen.