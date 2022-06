Coole Beats aus Stuttgart wie in einem Club am Meer

15 Produzent Sean Finn, DJane Alegra Cole, Moderatorin Emma von Bergenspitz (von links) bei der Release-Party für den Song „Missing“ Foto: Klaus Schnaidt

Mit frischen Beats wird ein Ohrwurm der Neunziger partytauglich für den Dancefloor von heute: DJane Alegra Cole und Produzent Sean Finn feiern mit Stuttgarter Stadtpromis eine Release-Party – so cool wie in einem Club am Meer. Und ein Ringer sagt Ade.















So funktioniert das Erfolgsrezept im digitalen Musikbusiness: Man nehme einen alten Hit, der bewiesen hat, wie mitreißend er ist, untermauere ihn mit neuen Elektrorhythmen, neuen Stimmen, neuen Instrumenten und puste die Version 2.0, genannt Remix, als Wurm ins Ohr der nächsten Generation. Die Stuttgarter DJane Alegra Cole, die europaweit bei Events vor allem die Ü-30-Generation beglückt, hat sich für ihren Remix den Hit „Missing“ von Everything But The Girl aus dem Jahr 1995 ausgesucht.

Unter den Gästen: OB Frank Nopper und seine Frau Gudrun Nopper

Bei der Release-Party im Zimt & Zucker von Kata Elmy im Heusteigviertel nennt sie vor einem breit gefächerten Stadtpromi-Publikum (von OB Frank Nopper bis zur Schauspielerin Monika Hirschle, von Karlin Ivana Obliango, Ex-Kandidatin bei „Germanys Next Topmodel“, mit ihrer Schwester Caviar Obliango, auch ein Model, bis zu Frl. Wommy Wonder) einen guten Grund für ihre Musikauswahl. „Als dieser Song rauf und runter lief“, erzählt sie, „war ich unglücklich verliebt.“ Der Happy-Song „Missing“ half gegen Herzschmerz. „Welcher Junge war so doof, dich nicht zu wollen?“, fragt Moderatorin Emma von Bergenspitz. Alegra lächelt und verrät: „Der Junge war schwul, wie er später herausgefunden hat.“

Schon vor Sommerbeginn schießen die Temperaturen in Rekordhöhe. Stuttgart fühlt sich an wie tief im mediterranen Süden. Urlaubsgefühle erfassen die Gäste, die luftig gekleidet sind (die Frauen tragen gern Pinkfarbenes). Man sitzt draußen, erfreut sich des Lebens und genießt es, vertraute Gesichter zu sehen. Weil Stuttgart ein Weltstädtle ist, trifft man immer wieder dieselben Nasen.

Sean Finn war vor 20 Jahren Resident DJ im legendären Club M 1

Die Älteren kennen den House-Music-Produzenten Sean Finn, der um das Jahr 2000 herum Resident DJ im legendären Club M 1 war. Heute gehört er zu den erfolgreichsten Remixern, dem weltweit etwa mit „Show me Love“ oder „Can you Feel“ bisher zehn Millionen Downloads gelungen sind.

Sean Finn hat Alegra Cole, Stuttgart, mit Sängerin Katie DiDicco, Los Angeles, zusammengebracht. Ins Studio muss man heutzutage nicht mehr gemeinsam. Alles wird digital verbunden, auf dass der Song grenzenlos mit möglichst vielen Klicks zündet. Eine verkaufte Single brachte früher mehr Erlös. Für einmal Runterladen bekommt der Produzent heutzutage nicht mal einen Cent. Also wird in Millioneneinheiten gedacht. Alles muss man tun, um auf Playlists zu kommen und DJs zu überzeugen, dass sie den Song spielen. Sean Finn schaut täglich auf seine Handylisten, um zu sehen, welcher Song aus seinem riesigen Remix-Repertoire wie oft in der Nacht abgerufen wurde. Planen lässt sich der Erfolg kaum. Meist ist’s Zufall. Keiner weiß, welcher Song nach oben schießt und welcher abstürzt.

Sein neues Stück „Missing“ besitzt Dancehit-Potenzial, den richtigen Sommergroove. Nach der langen Coronapause steckt Alegra Cole mit der Begeisterung an, mit der sie endlich wieder ihren Job machen darf. An vielen Tagen ist sie doppelt gebucht, so viel ist wieder los. Dieser schöne Sommerabend lässt die Fesseln der Pandemie vergessen. Fast wie früher fühlt sich das Leben an.

Großer Promi-Auftrieb am Samstag zum Last Fight von Frank Stäbler

Doch früher ist vorbei! Für den dreifachen Weltmeister und Olympia-Bronzegewinner Frank Stäbler beginnt eine neue Zeit. An diesem Samstag bestreitet der beste deutsche Ringer seinen Abschluss-Fight in der klimatisierten MHP-Arena Ludwigsburg. Es wird ein spektakuläres Event aus Sport und Show mit Promis wie Cem Özdemir, Susanne Eisenmann, Günther Oe ttinger, den Olympiasiegern Johannes Rydzek (nordische Kombination), Matthias Steiner (Gewichtheben) und Aline Rotter Focken (Ringen), aber auch mit Showsternchen wie Dolly Dollar, mit der Fränky bei „Big Brother“ war. WM-Fußball-Finalist Tom Bartel s und Jens Zimmermann moderieren. Und ein deutscher Starsänger tritt auf, dessen Name streng geheim gehalten wird. 4000 Karten sind verkauft, es gibt auch noch welche für 30 Euro an der Abendkasse (ab 16.30 Uhr).

Extra für Frank Stäbler ist die frühere Weltklassefechterin Monika Sozanska aus Thailand angereist, wo sie heute als Influencerin und Schmuckdesignern lebt. Bereits bei Alegra Cole hat sie mitgefeiert. Wenige Schritte entfernt vom Zimt & Zucker, dem Ort der Remix-Party, befindet sich eine Tafel. Das übrig gebliebene Essen des Events wollte die DJane dorthin spenden, was das Gesundheitsamt aber nicht zulässt. Die Schlangen vor der Tafel zeigen, dass Glück und Reichtum nicht fair verteilt sind. Trotz bester Partylaune sollte man dies niemals vergessen.