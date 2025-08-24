DJ Thomixx aus Stuttgart: Mit über 50 ans DJ-Pult – „Auflegen ist wie eine Sucht“

Musik war Thomas Kressmann schon immer wichtig. Aber erst mit über 50 begann er, in Clubs aufzulegen. Heute bringt er bei der Kulturinsel, im Dilayla oder Romy S. die Leute zum Tanzen.
Seine Leidenschaft trägt Thomas Kressmann auf dem Oberarm: Dahin hat sich der 55-Jährige einen Lautsprecher tätowieren lassen. Denn Musik, „auch wenn’s abgedroschen klingt, ist mein Leben“. Aufgelegt, sagt der Stuttgarter, habe er schon früher in seinem Kinderzimmer in Feuerbach. Aber erst jetzt, mit über 50, steht er als DJ Thomixx in der Kulturinsel in Bad Cannstatt am DJ-Pult, im Mrs. Jones, Romy S. oder im Dilayla.