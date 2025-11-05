DJ Harry Garcia: „Nicht nur Knöpfledrücker“ – Markgröninger ist Deutschlands bester Hochzeits-DJ

Harry Hermann ist Elektrotechniker, Tänzer, aber vor allem der beste Hochzeits-DJ der Republik. Welche Band bei ihm immer läuft und was er vom Rausschmeißer „Angels“ hält.
Wenn Harry Hermann über seine Arbeit als Hochzeits-DJ spricht, redet er nur wenig von sich selbst. Im Mittelpunkt steht für den Markgröninger immer das Brautpaar. „Es ist der Tag ihres Lebens, der nicht wiederholt werden kann“, sagt er. Um die 750 solcher Tage hat er schon erlebt. In diesem Jahr ist er zum besten Hochzeits-DJ Deutschlands gewählt worden.