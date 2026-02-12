Lars Hübner (28) lässt sich von seiner Behinderung nicht bremsen. Mit seinem Bruder Nils begeistert er als DJ-Duo PlusTwo die Massen.
Über kurz oder lang tanzt er mit. Wenn die Leute vor ihm ausgelassen feiern und den Abend genießen, gibt es für Lars Hübner am Mischpult kein Halten mehr. Der 28-Jährige liebt es, wenn er das Publikum glücklich machen kann. Wenn sich alle ausgelassen zu ihren Lieblingshits bewegen und die Songs mitgrölen, dann schaut Lars Hübner seinen Bruder Nils an und die beiden sind zufrieden und wissen, dass sie einen guten Job gemacht haben – als DJ-Duo PlusTwo.