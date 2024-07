DIY-Sonnenschutz: Sonnencreme selbst herstellen? So gefährlich ist das

1 Kann selbstgemachte Sonnencreme gegen UV-Strahlen schützen? Foto: Me dia/Shutterstock.com

Sonnencreme selbst herstellen? Das zeigt TikTokerin und "From scratch"-Queen Nara Smith in einem neuen Video. Eine gute Idee? Das sagen Dermatologen dazu.











Model und Influencerin Nara Smith (22) wurde in den vergangenen Monaten bekannt für ihre TikTok-Videos, in denen sie alle möglichen Gerichte "from scratch", also von Grund auf, zubereitet - von Cornflakes über Mozzarella bis hin zu Kaugummi. Auf TikTok hat Smith, die in Südafrika geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, inzwischen mehr als 8 Millionen Followerinnen und Follower. Doch vergangene Woche sorgten sie und Ehemann Lucky Blue Smith (26), ebenfalls Model, nun mit einem neuen Rezept für eine Kontroverse: Das Ehepaar bereitete Sonnencreme selbst - in der Küche - zu.