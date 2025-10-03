Wenn es draußen kühler wird, ist drinnen die perfekte Zeit für kreative Projekte. Hier kommen 30 Ideen für DIY-Hobbys, die den Herbst verschönern – einfach, inspirierend und voller Wohlfühlmomente.

Herbst bedeutet Kerzenschein, heiße Getränke und gemütliche Stunden daheim. Es ist die ideale Jahreszeit, um neue Hobbys auszuprobieren oder alte wiederzuerwecken. Egal, ob man etwas mit den Händen erschaffen, sich künstlerisch ausdrücken oder kulinarisch kreativ werden möchte – diese 30 DIY-Hobbys lassen sich ganz einfach zuhause umsetzen und sorgen für Entspannung, Inspiration und vielleicht ja sogar schon für das ein oder andere selbstgemachte Weihnachtsgeschenk.

Handlettering Mit speziellen Brush-Pens oder Finelinern kunstvolle Schriftzüge gestalten. Einfach Papier, Stifte und ein bisschen Übung – schon entstehen schöne, dekorative Karten oder Poster.

Kintsugi 金継ぎ

Zerbrochene Keramik mit Gold- oder Silberlack reparieren und so Unvollkommenheit in ein Kunstwerk verwandeln. Anstatt die Bruchstellen zu verstecken, werden sie mit Kintsugi hervorgehoben und als Teil der Geschichte des Gegenstands gewürdigt.

Aquarellmalerei

Mit Pinsel, Aquarellfarben und Wasser sanfte Farbverläufe zaubern. Als schöne Grußkarten oder neue Deko für die Wohnung.

Sticken

Stoff in einen Stickrahmen spannen und mit Nadel und Stickgarn dekorative Muster oder Schriftzüge gestalten. Eignet sich beispielsweise als Kunstwerk für den Bilderrahmen, Kissenbezüge, oder Personalisierungen an den Ärmeln eines Oberteils.

Perlen sticken

Genau wie beim Sticken mit Stickgarn lassen sich auch optimal Muster aus Perlen auf Stoffe sticken. So kann man schöne, schimmernde Akzente setzen.

Lesen

Eine kuschelige Decke, eine Tasse Tee und ein gutes Buch – perfekt, um dem Alltag zu entfliehen. Herbstliche Buchempfehlungen gibt es hier.

Upcycling

Alte Möbel abschleifen und ihnen einen neuen Glanz verschaffen, sie neu streichen oder sie mit einer neuen Tapete oder schönen neuen Griffen aufwerten.

Eine neue Sprache lernen

Mit Apps, Büchern oder Onlinekursen Schritt für Schritt eine neue Sprache lernen.

Silberschmuck erstellen

Mit Art Clay (Knetsilber), Anhängern, Steinen oder Perlen und einem Flambierer lassen sich zuhause Kettenanhänger oder Ringe selbst gestalten.

Journaling

In einem schönen Notizbuch Gedanken, Ideen oder Dankbarkeiten festhalten, und kreativ mit Zeichnungen, Bildern oder Stickern ergänzen.

Marmelade einkochen

Früchte mit Zucker oder Gelierzucker einkochen und in Gläser abfüllen – perfekt um Obst zu verwerten und eignet sich zudem perfekt als kleines, selbstgemachtes Geschenk.

Häkeln und Stricken

Wolle, Stricknadeln oder Häkelnadel und ein Muster – schon entstehen kleine Tiere, Schals, Mützen oder Pullover.

Malbuch ausmalen

Mandalas oder Malbücher mit Bunt- oder Filsstiften ausmalen – meditativ und entspannend.

Seife selber machen

Mit Rohseife, Duftölen und Silikonformen lassen sich schnell individuelle Seifenstücke kreieren.

Pappmaché

Aus Zeitungspapier, Kleister und Farbe individuelle Vasen oder Skulpturen basteln.

Perlenschmuck erstellen

Bunte Perlen auf Draht oder Bänder fädeln und so schöne Ketten, Armbänder oder Ringe erstellen.

Keramik und Porzellan bemalen

Fertige Keramikrohlinge oder ofenfestes Porzellan mit Acrylfarben oder Porzellanstiften verschönern und danach ganz einfach zuhause im Ofen fertig brennen.

Fotografie

Mit Kamera oder Smartphone kreative Perspektiven, Lichter, Stimmungen, Momente und Details festhalten.

Kalligrafie

Die klassische Schönschrift erfordert Federhalter, Tinte und eine ruhige Hand. Ideal, um persönliche Briefe zu gestalten.

Töpfern und Modellieren

Mit lufttrocknendem Ton Schalen, Vasen und Figuren formen.

Musikinstrument lernen

Ob Gitarre, Klavier oder Ukulele – regelmäßiges Üben bringt schnelle Erfolge.

Kerzen selber machen

Wachs schmelzen, Duftöle und Farben hinzufügen und mit einem Docht in Silikonformen gießen – perfekt für gemütliche Abende.

Kochen und Backen

Neue Rezepte ausprobieren und saisonale Zutaten genießen – von Kürbissuppe bis Apfelkuchen.

Mosaik

Aus kleinen Fliesen- oder Glasstücken bunte Muster auf Tische, Tabletts oder Bilderrahmen kleben.

Nähen

Mit der Nähmaschine oder von Hand alte Kleidungsstücke umnähen oder mit neuen Stoffen oder Stoffresten neue Kleidungsstücke, Kissen oder Taschen anfertigen.

Sauerteig

Mit Mehl und Wasser einen eigenen Sauerteig ansetzen, ihn pflegen und füttern und daraus frisches, selbstgemachtes Sauerteigbrot backen.

Origami und Papierkunst

Mit buntem Papier Tiere, Blumen oder geometrische Figuren falten.

Mobile und Traumfänger basteln

Mit Holzringen, Papierfiguren oder Federn verspielte Dekorationen für Fenster, Babyzimmer oder Schlafzimmer gestalten.

Pfeifenreiniger-Blumen basteln

Aus bunten Pfeifenreinigern bunte Blüten formen und zusammensetzen – für Blumensträuße, die nie verwelken.

Makramee

Mit Knotenmustern aus Schnüren hängende Pflanzenhalter oder Wanddekorationen knüpfen.

Der Herbst lädt dazu sein, es sich zuhause gemütlich zu machen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und wer weiß: Vielleicht wird aus einer herbstlichen Beschäftigung sogar eine neue Leidenschaft fürs ganze Jahr.