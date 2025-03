Dividende: Wie großzügig darf ein Unternehmen seine Gewinne ausschütten?

1 Im Handelsraum der Commerzbank werden Aktien gehandelt. Foto: imago/photothek/Thomas Imo

Autohersteller schütten Milliarden an die Aktionäre aus - obwohl sie das Geld selbst gut gebrauchen könnten, kommentiert unser Autor.











Mit gewaltigen Sparprogrammen wollen Mercedes, Porsche und vor allem Volkswagen im heftigen Wettbewerb mit China Kosten senken. Schließlich können sie nur so mit den enorm niedrigen Preisen gerade auf dem chinesischen Markt mithalten und zudem die Mittel für hohe Investitionen in Modelle und Technologien erwirtschaften. Gleichzeitig schütten sie Milliarden an die Aktionäre aus, mit deren Geld sie arbeiten.