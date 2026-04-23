Ditzinger Lebenslauf: Wie die KI auch Mukoviszidose-Patienten hilft

Künstliche Intelligenz entlastet Ärzte und präzisiert Diagnosen: Was als kleine Idee begonnen hat, ist inzwischen ein solides Hilfsmittel, um Menschen mit Mukoviszidose zu helfen.

Eine KI, die in der Medizin halluziniert? Das wäre denkbar schlecht, wenn es um das Wohl der Patienten geht. Und doch kommt die KI, die Künstliche Intelligenz, dort zum Einsatz. Dass sie halluziniert, ist aber ausgeschlossen: KI kommt auf andere Weise zum Einsatz – und auch dann hat immer ein Mediziner den letzten Blick drauf.

„Die Kunst ist KI zu nutzen, wo sie hilfreich ist“, sagt Miriam Schlangen. Sie ist unter anderem geschäftsführende Bereichsleiterin für Forschung und Therapieförderung beim Mukoviszidoseverband Deutschland. Der Bereich, in dem die KI zum Einsatz kommt, ist das MRT: Magnetresonanztomographie-Aufnahmen und das Wissen von Krankheitsverläufen von Patienten werden verglichen, um daraus Schlüsse für die Behandlung von Patienten zu ziehen. Die chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen zum Beispiel ist eine häufige Begleiterkrankung bei Mukoviszidose und beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich.

Der Ditzinger Lebenslauf fördert auch KI-Projekte

Medizininformatiker der Uni Heidelberg entwickelten mit Hilfe von KI eine automatisierte und objektive Bewertung von Anomalien der Nasennebenhöhlen. Der Bundesverband Mukoviszidose förderte das Projekt mit knapp 20 000 Euro. Möglich werden solche Förderungen durch Benefizveranstaltungen wie der Ditzinger Lebenslauf, der am Sonntag wieder stattfindet.

Um den Schweregrad einer chronischen Entzündung bestimmen zu können, wurde für die Beurteilung von MRT-Aufnahmen ein Klassifikationssystem zur Einstufung der Schweregrade entwickelt. „Die Einstufung ist jedoch zeitaufwendig und hängt von der Erfahrung der Radiologin oder des Radiologen ab“, heißt es beim Bundesverband. Miriam Schlangen verweist darauf, dass die KI in der Einstufung jederzeit zum selben Ergebnis käme, ob Montag oder Freitag, am Morgen oder am Abend. Den Mediziner zu befähigen, sich auf seine eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren zu können, sei zudem ein wesentlicher Aspekt – zumal derzeit Sparpläne im Rahmen einer Gesundheitsreform diskutiert würden. Was, wenn der Arzt künftig für deutlich mehr Patienten zuständig sein soll, fragt Schlangen. Die KI sehe verlässlich hin, vergleiche, erkenne, worauf sie mit Daten von 200 Patienten trainiert wird. „Ich bin kein leichtgläubiger KI-Befürworter, aber die Chancen sind enorm“, sagt Schlangen.

Das Projekt zur Nasennebenhöhle ist das zweite KI-gestützte: Mediziner und Informatiker sammelten bereits Erfahrungen bei der KI-gestützten, automatisierten Analyse der Lunge.

Künstliche Intelligenz schätzt ab, wie Krankheiten verlaufen

In Deutschland sind mehr als 8000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose betroffen. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 150 bis 200 Kinder mit der seltenen Krankheit geboren. Langfristig sollen die KI- Projekte helfen, aufgrund von Vergleichen den Krankheitsverlauf abzuschätzen, um rechtzeitig entsprechende Therapien beginnen zu können.

Die Krankheitsverläufe sind – bei Einwilligung der Patienten – hinterlegt in einem deutschen Register, das wiederum mit dem europäischen Pendant kooperiert. Die Informationen werden verwendet, um Aspekte der Mukoviszidose und ihrer Behandlung in den teilnehmenden Ländern zu messen, die Versorgungsstandards zu verbessern, Daten für die epidemiologische Forschung bereitzustellen und die Planung des öffentlichen Gesundheitswesens zu erleichtern. Die deutsche Datenbank wurde 1995 gegründet, die Ärzte dokumentierten von Hand rund 350 Punkte. „Es ist schon etwas Besonderes, dass uns noch nicht die Puste ausgegangen ist“, sagt Miriam Schlangen.

Das europäische Registers enthält inzwischen Daten von mehr als 54 000 Menschen mit Mukoviszidose aus 40 teilnehmenden Ländern sowie Daten aus fast 15 Jahren.

Die Mukoviszidose und der Lebenslauf

Krankheit

Mukoviszidose, auch Zystische Fibrose (CF) genannt, ist eine unheilbare und vererbbare Stoffwechselerkrankung. Dabei werden lebenswichtige Organe wie Lunge und Darm durch zähen Schleim verstopft. Patienten müssen durch tägliche Therapie das Sekret entfernen. Ihre Lebenserwartung ist stark verkürzt. Ursache der Mukoviszidose ist eine Genveränderung, weshalb sie nicht geheilt werden kann. Entscheidend für die Lebensdauer ist ein früher Therapiebeginn.

Hilfen

In Deutschland leben bis zu 8000 Patienten mit Mukoviszidose, sie gehört deshalb zu den seltenen Erkrankungen. Chronisch kranken Menschen ist nicht nur durch medizinische Forschung, etwa die Entwicklung neuer Medikamente, geholfen. Im Alltag mangelt es auch an der Finanzierung der Hilfen, etwa spezialisierter Physiotherapeuten. Mit dem Ditzinger Lebenslauf werden Spenden generiert, mit denen einzelne Projekte gefördert werden.

Laufen

Weitere Informationen zum Ditzinger Lebenslauf, der am 26. April in Präsenz in der Glemsaue stattfindet, gibt es im Internet auf www.ditzinger-lebenslauf.de.