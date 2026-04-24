Valerie Volk lebt mit Mukoviszidose. Trotz Einschränkungen lässt sich die junge Hemmingerin nicht unterkriegen. Beim Ditzinger Lebenslauf packt sie seit ihrer Kindheit mit an.
Wer Valerie Volk kennenlernt, vermutet nicht, dass sie die heimtückische, unheilbare Erbkrankheit Mukoviszidose hat. Die Hemmingerin war zweieinhalb Jahre alt, als die Ärzte den Gendefekt diagnostizierten. Trotz Einschränkungen, trotz der Dosis von 35 Tabletten täglich, trotz regelmäßiger Physiotherapie und Inhalation, trotz dass sie nicht mehr als Erzieherin arbeitet: Valerie Volk lässt sich nicht unterkriegen.