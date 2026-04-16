Ditzinger Lebenslauf: Das beliebte Familienfest für einen guten Zweck naht

Rennen, joggen, walken, spazieren: Am 26. April ist in der Glemsaue in Ditzingen der Einsatz von Jung und Alt gefragt. Der Erlös des Lebenslaufs kommt Menschen mit Mukoviszidose zugute.
Es ist April, und seit 28 Jahren ist jeden April: der Ditzinger Lebenslauf. Es ist der bundesweit größte Spendenlauf zugunsten von Menschen mit Mukoviszidose, einer seltenen, nicht heilbaren Stoffwechselkrankheit. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Die zwei Wochen vorher sind immer spannend“, sagt Jana Maierhofer, die Projektleiterin der Regionalgruppe Ludwigsburg-Heilbronn des Vereins Mukoviszidose: Hier würden Baustellen auffallen, da stehe plötzlich eine Tischtennisplatte – wo sich am 26. April in der Glemsaue wieder Tausende Menschen treffen. „Wir sind und bleiben flexibel“, sagt Jana Maierhofer.