Ditzingener Wochenmarkt seit 40 Jahren: Auf dem Wochenmarkt gibt es eine besondere Ware kostenlos

1 Frische Ware prägt den Wochenmarkt. Die Saison – hier am Jubiläumswochenende im Juni – bestimmt das Angebot. Foto: Simon Granville

Samstags ist Markt auf dem Ditzinger Laien. Seit vier Jahrzehnten kommen die Händler in die Ortsmitte. Drei von ihnen sind von Beginn an dabei.











Link kopiert



Der Samstag beginnt sehr früh am Morgen. Doch wären die Marktbeschicker nicht da, würde der Wochenmarkt nicht das sein, was er für die Kunden ist: Ein Ort, an dem es frische, qualitativ gute Produkte gibt. Zugleich ein Ort der Kommunikation. Seit vier Jahrzehnten ist das so auf dem Ditzinger Wochenmarkt. Von Beginn an mit dabei sind die Familien Stammel und Giek und auch Käse Widmann.