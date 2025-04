Ditzingen: Unmut über Lastwagen am Schulzentrum

1 Abgestellte Lastwagen gefallen nicht überall. Foto: SDMG//Schulz

Die Gröninger Straße in Ditzingen ist die vergleichsweise schmale Zufahrtsstraße zum Schulzentrum. Dass entlang der Straße zunehmend Lastwagen abgestellt werden, hat Nachfragen im Gemeinderat provoziert. Die Antwort der Verwaltung dürfte nicht jedem gefallen.











Wer zum Schulzentrum will, zur Jugendmusikschule oder auch zur Sporthalle, der fährt in der Gröninger Straße. Diese ist nicht besonders breit, vor allem aber ist die Bebauung an der Straße stellenweise so ungünstig, dass sie dadurch zusätzlich verengt wird – von einem durchgängigen breiten Bürgersteig, der geeignet ist für Kinderwagen und Rollstühle, ganz zu schweigen. In dieser Situation haben Lastwagen in der Straße und am Schulzentrum zu einer Nachfrage im Ausschuss für Umwelt und Technik geführt. Stadtrat Wilhelm-Alexander Bobbert (Freie Wähler) hatte davon gesprochen, dass dort immer wieder große Lastkraftwagen parkten.