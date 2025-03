Ditzingen: Unfallflucht auf Discounter Parkplatz

1 Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Fahrer beschädigt am Dienstagvormittag einen VW und fährt anschließend davon.











Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heimerdinger Straße im Ditzinger Ortsteil Hirschlanden kam es am Dienstag zwischen 9.00 und 9.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte beim Ausparken einen geparkten VW und verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter: 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl an das Polizeirevier Ditzingen zu wenden.