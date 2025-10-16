Ditzingen und Gerlingen-Leonberg: Wann die zwei parallelen Großbaustellen endlich fertig sein sollen

Der Bund baut an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach, der Landkreis Ludwigsburg saniert zwischen Gerlingen und Leonberg. Beides zusammen war so offenbar nicht geplant.
Müssen die beiden Baustellen gleichzeitig sein? Während sich die einen in geduldiger Gelassenheit üben, sind andere Autofahrer derzeit genervt, wenn sie in und rund um Ditzingen unterwegs sind. Während der Bund an der Autobahnanschlussstelle arbeitet, hat der Landkreis für Bauarbeiten die Verbindungsstraße zwischen Gerlingen und Leonberg gesperrt. Eigentlich hätten die Bauarbeiten dort bereits beendet sein sollen. Doch die Strecke zwischen Gerlingen und Leonberg ist nach wie vor gesperrt.