Ditzingen und Gerlingen-Leonberg: Wann die zwei parallelen Großbaustellen endlich fertig sein sollen

Der Bund baut an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach, der Landkreis Ludwigsburg saniert zwischen Gerlingen und Leonberg. Beides zusammen war so offenbar nicht geplant.

Müssen die beiden Baustellen gleichzeitig sein? Während sich die einen in geduldiger Gelassenheit üben, sind andere Autofahrer derzeit genervt, wenn sie in und rund um Ditzingen unterwegs sind. Während der Bund an der Autobahnanschlussstelle arbeitet, hat der Landkreis für Bauarbeiten die Verbindungsstraße zwischen Gerlingen und Leonberg gesperrt. Eigentlich hätten die Bauarbeiten dort bereits beendet sein sollen. Doch die Strecke zwischen Gerlingen und Leonberg ist nach wie vor gesperrt.

Baustelle in Gerlingen später fertig als geplant Wie das Landratsamt vor wenigen Wochen mitteilte, werden die Arbeiten später beendet als geplant. „Die Fertigstellung der Baustelle in Gerlingen verschiebt sich um zwei Wochen“, so die Behörde. Mit dem Ende der Baustelle ist damit erst Ende Oktober zu rechnen. Im November soll dann die Straße zwischen Leonberg und Gerlingen wieder befahrbar sein. Grund für die Verzögerung seien Wasserleitungsarbeiten der Stadt und zusätzliche Leerrohrverlegungen für den Energieversorger Netze BW.

„Nach unserer ursprünglichen Planung sollte die Baustelle in Gerlingen spätestens Ende September abgeschlossen sein – einschließlich eines eingeplanten Zeitpuffers von zwei Wochen. Wäre dieser Zeitrahmen eingehalten worden, hätten sich die beiden Baustellen nicht überschnitten“, teilt die Behörde mit. „Leider verlaufen Baustellen in der Praxis nicht immer vollständig planbar. Unvorhersehbare Ereignisse und nachträgliche Maßnahmen können den Ablauf beeinflussen und zu zeitlichen Verschiebungen führen.“

Laut der Stadt Gerlingen seien die Arbeiten schon im ersten Bauabschnitt mit einer Verzögerung von rund drei Wochen begonnen worden. „Diese Verzögerung entstand daraus, dass der Straßenunterbau der Kreisstraße nicht ausreichend tragfähig war“, teilt die Rathaussprecherin mit. Deshalb habe das Landratsamt Ludwigsburg einen größeren Aushub für einen ausreichend tragfähigen Unterbau beauftragen lassen müssen.

Autofahrer, die derzeit im Strohgäu und rund um das Leonberger Dreieck unterwegs sind, müssen sich in Geduld üben. Foto: Simon Granville

Im dritten Bauabschnitt kam es zusätzlich zu einer zweiten, kleineren Verzögerung von ein paar Tagen aufgrund von Problemen beim Auswechseln der Wasserleitung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich kommende Woche beendet werden.

Verkehrsbehinderungen auf der B295 in Ditzingen dauern an

Voraussichtlich wohl ebenfalls bis Ende Oktober erneuert das Regierungspräsidium Stuttgart den Fahrbahnbelag auf der B 295 zwischen Weilimdorfer Straße und Gerlinger Straße, konkret zwischen der Kreuzung Herdweg, Weilimdorfer Straße und Siemensstraße und der Kreuzung B 295, Flachter und Gerlinger Straße. Dabei wird die B 295 abschnittweise gesperrt. Derzeit wird auf der südlichen Seite der B 295 gearbeitet.

Voraussichtlich ab Montag, 20. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober, finden Arbeiten dann auf der nördlichen Seite der B 295 in Fahrtrichtung Ditzingen von der Kreuzung B 295 - Herdweg – Weilimdorfer Straße und Siemensstraße bis zur Kreuzung B 295 – Flachter Straße – Gerlinger Straße statt. Der Verkehr fließt in dieser Zeit auf der südlichen Seite der B 295 in beide Richtungen. Eine Umleitung wird ebenfalls eingerichtet. Die Rampen zur A 81 können in diesem Zeitraum wieder befahren werden. Ein Einbiegen von der A 81 kommend auf die B 295 in Fahrtrichtung Ditzingen wird laut der Stadt Ditzingen aber nicht möglich sein.