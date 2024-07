Die Fraktionsgemeinschaft aus SPD und Volt hat Jonathan Makurath einstimmig als gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bezirksvorstehers im Stuttgarter Süden nominiert

Der 27-Jährige wurde in Ditzingen groß und lebt heute in Stuttgart-Heslach. Jonathan Makurath, Sohn des Ditzinger Oberbürgermeisters Michael Makurath (parteilos), ist gelernter Einzelhandelskaufmann, beendet demnächst sein Public Management-Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und ist stellvertretender Bezirksbeirat in Stuttgart-Süd. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von SPD und Volt heißt, soll er Nachfolger von Raiko Grieb werden, der nach zehn Jahren als erfolgreicher Bezirksvorsteher sein Amt auf eigenen Wunsch abgibt.

Lesen Sie auch

„Jede Stimme zählt“

„Ich freue sich mich auf die Möglichkeit, mich für die Menschen in meinem Heimatbezirk einzusetzen“, sagt der Sozialdemokrat und verweist dabei unter anderem auf das Sanierungsgebiet Kaltental und die Entwicklung des ehemaligen Statistischen Landesamtes auf dem Schoettle-Areal. „Mir ist es wichtig, dass wir im Stadtbezirk offen miteinander sprechen. Ob jung oder alt, neu hier oder alteingesessen – jede Stimme zählt. Gerade jetzt, wo vieles nicht einfach ist, müssen wir zusammenhalten und einander zuhören. Nur so können wir die großen Aufgaben meistern, die vor uns liegen, und ich freue mich auf die Begegnungen und Austauschmöglichkeiten in der Zukunft.“

Das Vorschlagsrecht für den Stuttgarter Süden steht nach den Kommunalwahlergebnissen der SPD zu. „Jonathan Makurath bringt die notwendigen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen mit, um als Bezirksvorsteher den Stuttgarter Süden weiter voranzubringen“, sagt Fraktionschefin Jasmin Meergans. Durch sein Studium und seine vielfältigen Einsatzfelder habe er nicht nur einen umfassenden Einblick in Verwaltungsabläufe, sondern auch den Blick für die zukünftigen Herausforderungen im Bezirk.

Werbung für die Demokratie

Jonathan Makurath ist unter anderem Mitglied im Bundes- und Landesvorstand der überparteilichen Jungen Europäer JEF Baden-Württemberg/Deutschland. Gleichzeitig ist er Finanzvorstand beim Team Tomorrow, einem gemeinnützigen Verein aus Stuttgart-Süd, der es sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele junge Menschen zu demokratischem Engagement auf kommunaler Ebene zu befähigen.