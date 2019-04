Messerangriff in Asylunterkunft – Verdächtiger flüchtet

1 Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos (Symbolbild). Foto: dpa

In einer städtischen Asylbewerberunterkunft im Kreis Ludwigsburg ist ein 54-Jähriger von einem 31-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Ditzingen - Ein 54-Jähriger ist am Freitagabend in einer Asylbewerberunterkunft in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Dem vorangegangen war laut Polizei offenbar ein Streit mit einem 31-Jährigen.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr in der städtischen Unterkunft für Asylbewerber in der Marktstraße. Der 31-Jährige war dort wohl zu Besuch. Es kam zum Streit zwischen ihm und dem 54-Jährigen. Anschließend soll der jüngere Mann den älteren in dessen Zimmer aufgesucht und mit einem Messer angegriffen haben. Er verletzte den 54-Jährigen im Bereich von Kopf und Oberkörper und flüchtete daraufhin.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.