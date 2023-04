9 Die Bierkisten fielen offenbar von einem Lkw. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Literweise fließt das Bier am Montagmorgen in Ditzingen über die Straße, nachdem ein Lkw wohl rund 100 Getränkekisten verloren hat. Der Unfall sorgte laut Polizei für einen Stau.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In Ditzingen hat ein Lkw am Montagmorgen rund 100 Getränkekisten verloren und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut einer Sprecherin der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 6.15 Uhr in der Weilimdorfer Straße in der Nähe der Auffahrt zur Autobahn 81.

Ein entsprechend langer Rückstau soll sich am Morgen durch den Unfall gebildet haben. Die Polizei gehe bislang davon aus, dass die Kisten nicht korrekt gesichert waren. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand.