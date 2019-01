1 Auf der A8 kam es zu einem Unfall mit mehreren Lkw (Symbolbild). Foto: dpa

Wegen eines Unfalls auf der A81 Höhe Ditzingen in Fahrtrichtung Stuttgart ist die Autobahn derzeit voll gesperrt. Laut Polizei waren wohl mehrere Laster in den Crash involviert.

Stuttgart - Wegen eines Auffahrunfalls auf der Höhe Ditzingen ist die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart derzeit voll gesperrt. Ein in seinem Fahrzeug eingeklemmter Lastwagenfahrer sei mittlerweile befreit, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagvormittag auf Anfrage.

Laut ersten Angaben der Polizei sind bei dem Crash wohl vier Lastwagen aufeinander gestoßen. Nähere Details zum Unfall waren zunächst nicht bekannt. An der Anschlusstelle Zuffenhausen wird der Verkehr laut Polizei ausgeleitet.

Wir berichten in Kürze mehr.