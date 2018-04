Ditzingen im Kreis Ludwigsburg Mercedes überschlägt sich

Von red/aks 10. April 2018 - 17:11 Uhr

Eine Frau kommt mit ihrem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, schanzt über eine Böschung und überschlägt sich. Der Mercedes bleibt auf dem Dach liegen, die schwer verletzte Frau wird von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit.





5 Bilder ansehen

Ditzingen-Hirschlanden - Schwere Verletzungen hat eine 52-Jährige bei einem Unfall erlitten, als sie sich mit ihrem Mercedes auf der L1177 zwischen Ditzingen und Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) überschlagen hat.

Laut Polizei kam die 52-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr kurz nach der Abzweigung zur Seestraße in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Mercedes fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich. Die Frau wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Mercedes der Frau musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Bergungsarbeiten zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hob die Sperrung gegen 16.30 Uhr wieder auf.