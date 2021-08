1 Ein Mann wollte im Geschäft nicht zahlen und beleidigt die Angestellten (Symbolbild). Foto: imago images/Martin Wagner

Ein 33-jähriger Mann benimmt sich in einem Discounter in Ditzingen betrunken daneben. Auch bei der Festnahme beruhigt sich der Mann nicht.















Ludwigsburg - Am Samstagabend hat ein 33-Jähriger in einem Discounter in Ditzingen randaliert. Der Mann betrat gegen 19.30 Uhr das Geschäft an der Marktstraße. Nach Angaben der Polizei nahm der wohl Betrunkene jeweils eine Packung Hackfleisch sowie Garnelen aus der Kühltheke. Die Packungen öffnete er und begann die rohe Ware zu essen. Eine Mitarbeiterin soll dies beobachtet haben und sprach den Mann darauf an. Dieser sagte ihr, dass er die Ware nicht bezahlen wolle.

Anschließend soll er in Richtung Ausgangstür gegangen sein. Eine andere Angestellte stellte sich ihm in den Weg, ging dann aber auf die Seite, als der Mann ihr drohte. Beim Hinausgehen trat der 33-Jährige gegen die Schiebetür und beschädigte sie zusätzlich, heißt es im Polizeibericht.

Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand

Polizeibeamte konnten den 33-Jährigen kurz darauf in der Nähe des Geschäfts festnehmen. Dieser beschimpfte und bespuckte sie. Auf dem Polizeirevier stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war und sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, sodass er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Darüber hinaus wird er wegen Diebstahls, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstand angezeigt.