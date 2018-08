Ditzingen im Kreis Ludwigsburg Haus aufgebrochen und Mercedes geklaut

Von kwa 27. August 2018 - 15:41 Uhr

Der Einbrecher zertrümmerte ein Kellerfenster, um in die Wohnung zu gelangen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Einbrecher macht in Heimerdingen fette Beute: Er steigt in eine Wohnung ein und klaut dort einen Autoschlüssel. Damit kann er einen Mercedes vor dem Haus stehlen, der 100 000 Euro wert ist.

Ditzingen - Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Sonntag im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) reiche Beute gemacht: Im Wohnhaus stahl er zwar nur einen Autoschlüssel – dafür aber vor dem Haus das dazugehörende Auto, das gut 100 000 Euro wert ist.

Mehr zum Thema

Nach den Angaben der Polizei hatte der Unbekannte am frühen Sonntagmorgen zwischen 3 und 3.30 Uhr an dem Wohnhaus im Eichweg zunächst ein Kellerfenster aufgebrochen. Im Gebäude fand er den Schlüssel des Mercedes E 350 d, der vor dem Haus geparkt war. Das rot lackierte Auto war in Tschechien zugelassen. Der Täter schloss es auf, saß hinein und fuhr davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des Mercedes geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigsburg, Telefon 0 71 41/189, in Verbindung zu setzen.