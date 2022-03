1 Ein 15-Jähriger wird verdächtigt, am späten Mittwochabend in Hirschlanden ein zwölfjähriges Kind mit einem Schlagstock verletzt zu haben. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Im Streit soll ein 15-Jähriger an einer Bushaltestelle mit einem Schlagstock auf ein zwölfjähriges Kind losgegangen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Link kopiert

Ein Jugendlicher soll am Mittwochabend in Ditzingen-Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) ein zwölfjähriges Kind mit einem Schlagstock angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei es gegen 21.15 Uhr an der Bushaltestelle „Hirschlanden Nord-Ditzingen“ zu einem Streit zwischen dem 15-Jährigen und dem Kind gekommen sein, wobei der Jugendliche mit einem Schlagstock angriff und das Kind leicht verletzte. Die beiden seien zuvor mit der Buslinie 620 gefahren und an der Haltestelle in der Hohe Straße ausgestiegen.

Die Polizei teilt mit, der Schlagstock sei sichergestellt worden, man ermittle nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07156 / 4352-0 beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.