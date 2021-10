6 In Heimerdingen ist ein Trafohaus abgebrannt. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Für eine Stunde war im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen am Sonntagabend der Strom weg. Die Ursache: Ein Brand in einem Trafohäuschen.















Ditzingen - Durch einen Brand eines Trafohauses in Ditzingen-Heimerdingen (Landkreis Ludwigsburg) ist in umliegenden Orten für eine knappe Stunde der Strom ausgefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein technischer Defekt für das Feuer am Sonntag verantwortlich.

Am Sonntagabend waren viele betroffene Haushalte wieder mit Strom versorgt. Nur die Bewohner der anliegenden Straßen mussten zunächst noch auf Strom warten, da laut Polizei am Montag Erdarbeiten notwendig sind. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.