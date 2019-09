Alessandra Meyer-Wölden Im teuersten Dirndl zum Oktoberfest 2019

Ihr wird in diesem Jahr die große Ehre zuteil: Model Alessandra Meyer-Wölden präsentiert auf dem diesjährigen Oktoberfest das teuerste Dirndl der Welt. Designt wurde das besondere Kleidungsstück von Kinga Mathe, die am gestrigen Donnerstag zu ihrem Store-Opening in Stuttgart einlud.