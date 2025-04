Die Planungen für den Umbau sind abgeschlossen, die Baugenehmigung ist erteilt – und vor allem wurde ein Bauunternehmen beauftragt. Weil zuletzt kein Unternehmen gefunden worden war, konnten die Arbeiten anders als geplant nicht schon im vergangenen Jahr ausgeführt werden.

Nach dem Bahnhofsumbau soll der Zug in Heimerdingen auch nachts abgestellt werden können. Bisher fährt die Bahn abends von Heimerdingen nach Korntal zurück ins Depot, morgens von dort dann zum Startpunkt nach Heimerdingen.

Ersatzbus in der Schulzeit

Die Bauarbeiten sollen in der Zeit von 5. Juli bis 14. September erfolgen. In diesem Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Schwieberdingen und Heimerdingen eingerichtet. Der Zug fährt regulär zwischen Korntal und Schwieberdingen. In der Schulzeit fährt noch ein zusätzlicher Bus von Heimerdingen und Hemmingen bis zum Gymnasium in Korntal.

Riedbahn bremst Strohgäubahn aus

Die Bauarbeiten am Bahnhof hatten sich verzögert, weil diese zwar ausgeschrieben waren, aber nicht vergeben werden konnten: kein Unternehmen hatte laut der Ditzinger Stadtverwaltung ein Angebot abgegeben. Grund dafür schienen die Arbeiten an der Strecke der Deutschen Bahn zwischen Frankfurt und Mannheim, an der Riedbahn, da bei den in Frage kommenden Unternehmen alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten gebunden gewesen seien.