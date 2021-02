Coronavirus in Stuttgart Stadt sperrt Straße an der Solitude – zu viele Besucher

Immer wieder mahnen Politiker und Virologen, sich trotz sinkender Corona-Zahlen an die geltenden Regeln zu halten und Menschenansammlungen zu meiden. Am Schloss Solitude in Stuttgart ist es am Sonntag zu solch einer gekommen. Das hatte Folgen.