Ditzingen: Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver
Laut Angaben der Polizei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Überholmanöver auf der Landesstraße bei Heimerdingen endet mit einem Frontalzusammenstoß.

Am Montagnachmittag ist auf der Landesstraße zwischen Weissach und Ditzingen-Heimerdingen ein 64-jähriger Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 46 Jahre alter Porsche-Fahrer gegen 17.30 Uhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen wollen, konnte das Manöver jedoch nicht rechtzeitig beenden und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.

 

Sachschaden beläuft sich auf 80 000 Euro

Der Audi-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt. Die Landstraße war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

 