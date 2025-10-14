Ditzingen: Frontalcrash nach riskantem Überholmanöver

1 Laut Angaben der Polizei wurde ein Fahrer leicht verletzt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Überholmanöver auf der Landesstraße bei Heimerdingen endet mit einem Frontalzusammenstoß.











Am Montagnachmittag ist auf der Landesstraße zwischen Weissach und Ditzingen-Heimerdingen ein 64-jähriger Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 46 Jahre alter Porsche-Fahrer gegen 17.30 Uhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen wollen, konnte das Manöver jedoch nicht rechtzeitig beenden und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.