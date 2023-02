1 Auf dem Kreisel war Schluss. Foto: 7 aktuell

Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen. Keine Verletzte















Link kopiert



Kleine Ursache, große Wirkung: Mitten auf der Insel eines Kreisverkehrs in Ditzingen ist ein Fahrer mit seinem Wagen am Samstagabend gelandet. Am Verteilerkreisel, von dem aus es in Richtung Leonberg-Höfingen und Hirschlanden geht, geriet der Mann laut Polizei gegen 22 Uhr in seinem Ford von der Straße ab und donnerte auf die Fläche im Innern. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Auch der Sachschaden hält sich nach ersten Einschätzungen der Polizei in Grenzen. Alkohol war offenbar nicht im Spiel, bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Zeitung.