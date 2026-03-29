Ditzingen: Elektroautos boomen – Wie die Spritpreise die Menschen zum Umdenken bewegen

Die Ditzinger Mobilitätsmesse trotzt widrigen Bedingungen. Doch Aussteller und Besucher zeigen: Das Interesse an alternativen Wegen ist groß.
Auch wenn vielen Ausstellern und Besuchern am Wochenende bei der 25. Messe „Ditzingen Mobil“ die Kälte unter die Jacken und Mäntel gekrochen ist: Am Ende der zweitägigen Veranstaltung war nicht nur Organisator Joachim Degl von Leo aktiv mit dem Verlauf zufrieden. Auch das Gros der beteiligten Unternehmen und Organisationen zog eine positive Bilanz und will bei der nächsten Auflage im Jahr 2027 wieder mit dabei sein.